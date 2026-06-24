Kuzey Kore ordusunda dikkat çeken firar! Bakın hangi ülkeye iltica etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yıllar boyu süre gerilim devam ederken Kuzey Kore cephesinde şaşırtan bir olay gerçekleşti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gece saatlerinde bir Kuzey Kore askerinin sınırı geçerek, Güney Kore’ye iltica ettiğini duyurdu.
Kuzey Kore’den kaçan asker, Güney Kore’ye sığındı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gece saatlerinde bir Kuzey Kore askerinin sınırı geçerek, Güney Kore’ye iltica ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, "Ordu, gece saatlerinde orta cephe hattında bir Kuzey Kore askerini güvenli şekilde kontrol altına aldı. İlgili makamlar olayın ayrıntılarını araştırıyor" ifadelerini kullandı. Yetkililer, askerin Güney Kore'ye iltica etme niyetini ifade ettiğini belirtti.
Son olay, geçen yıl haziran ayından bu yana Kuzey Kore’den Güney Kore’ye dördüncü iltica olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimi yıl ekim ayında Kuzey Koreli bir astsubay, temmuz ayında ise 2 sivil sınır hattını kaçak yollarla geçerek Güney Kore’ye iltica etmişti.