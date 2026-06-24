Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Halk arasında böbrek taşı, idrar yolları ve vücudu toksinlerden arındırma gibi etkileriyle bilinen bu meyve, özellikle İç Anadolu'da geleneksel olarak sofralarda yer buluyor.Gilaburu meyvesi, özellikle Kayseri ve İç Anadolu'da bilinen, kırmızı renkli ve ekşi-buruk tada sahip bir meyvedir. En çok gilaburu suyu olarak tüketilir.