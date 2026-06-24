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Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

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Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

İltihabın kaynağını kurutan bu besini kullanmalısınız...

#1
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Özellikle Kayseri ve çevresinde yetişen gilaburu meyvesi, ekşi tadı ve kırmızı rengiyle dikkat çekiyor. Halk arasında en çok böbrek ve idrar yollarını desteklemesiyle bilinen gilaburu, antioksidan içeriğiyle de öne çıkıyor.

#2
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Son yıllarda doğal besinlere olan ilgi artarken, Anadolu'da uzun zamandır tüketilen gilaburu meyvesi yeniden gündeme geldi. Kırmızı renkli, ekşi ve buruk tada sahip olan gilaburu genellikle suyu çıkarılarak tüketiliyor.

#3
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Halk arasında böbrek taşı, idrar yolları ve vücudu toksinlerden arındırma gibi etkileriyle bilinen bu meyve, özellikle İç Anadolu'da geleneksel olarak sofralarda yer buluyor.Gilaburu meyvesi, özellikle Kayseri ve İç Anadolu'da bilinen, kırmızı renkli ve ekşi-buruk tada sahip bir meyvedir. En çok gilaburu suyu olarak tüketilir.

#4
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Böbrek ve idrar yollarını destekleyebilir.

#5
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Halk arasında en bilinen kullanımı böbrek taşı, böbrek kumu ve idrar yolları üzerinedir. Bazı klinik çalışmalarda gilaburu ekstresinin 10 mm'den küçük distal üreter taşlarının düşürülmesini kolaylaştırabileceği görülmüştür; ancak bu, "taşı tamamen eritir" anlamına gelmez ve tedavi yerine geçmez.

#6
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Gilaburu; C vitamini, flavonoidler ve fenolik bileşikler bakımından zengin olduğu için vücudu serbest radikallere karşı destekleyebilir. İltihap ve spazm kaynaklı şikayetlerde destekleyici olabilir. Geleneksel kullanımda adet sancısı, kas spazmı, karın ağrısı ve bazı eklem ağrıları için tercih edilir. Ancak bu etkiler için insanlarda güçlü klinik kanıtlar hâlâ sınırlıdır.

#7
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Gilaburu suyunun idrar yollarını desteklediği düşünülür. Fakat aktif idrar yolu enfeksiyonunda antibiyotik ya da doktor tedavisinin yerine kullanılmamalıdır.

#8
Foto - Kırmızı meyve hastalıkların karşısında... İltihabın kaynağını kurutuyor

Sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olabilir. Ekşi ve organik asitli yapısı nedeniyle hazmı desteklediği ve mide-bağırsak kasılmalarını hafifletebileceği düşünülür; fakat hassas mide, gastrit veya ülser sorunu olanlarda rahatsızlık yapabilir.

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