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Koltuğunu kaptıran Çipras’tan açıklama!

Yunanistan'da erken genel seçimde iktidarı kaybeden SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras seçimle ilgili açıklama yaparak, "Halkın iradesine saygı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Koltuğunu kaptıran Çipras’tan açıklama!

Yunanistan'da erken genel seçimde iktidarı, Yeni Demokrasi Adayı Miçotakis'e kaptıran SYRIZA lideri Aleksis Çipras, "Halkın iradesine saygı göstereceğiz. Sorumlu ve aktif bir muhalefet yapacağız" dedi.

Yunanistan'da erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu. ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

İktidar koltuğunu kaybeden Çipras, gazeteciler için kurulan seçim merkezinde basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Rakibini tebrik etti

Çipras, demokrasilerde değişimin doğal ve demokrasinin özü olduğunu ifade ederek, "Miçotakis'i arayarak kendisini zaferinden dolayı tebrik ettim. Halkın iradesine saygı göstereceğiz" diye konuştu.

Bugün başbakanlık koltuğunu rakibine teslim edeceğini belirten Çipras, "Devir teslim töreninde demokrasilerde olması gerektiği gibi Miçotakis'i karşılayacağım" ifadesini kullandı.

Uyarıda bulundu

Çipras, yeni gelecek hükümete uyarıda bulunarak, "Umarım Yeni Demokrasi geri dönüşünü intikam için bir fırsata çevirmez. SYRIZA ana muhalefet olarak bunu durdurmak için her zaman hazır bulunacak" değerlendirmesinde bulundu.

“Saygın bir ülke teslim ediyoruz”

Ülkenin 4,5 yıl önce teslim aldığına kıyasla çok daha iyi bir durumda olduğunu belirten Çipras, "Ülke o zaman çok zor bir durumdaydı. İflasın eşiğine gelmiş, kasası boşalmış, halkın çoğunluğu fakirlikle boğuşuyordu. Şimdi hazinede 37 milyar avroyla, tarihin en düşük faiz oranlarıyla, uluslararası alanda saygın bir ülke teslim ediyoruz" dedi.

"Sorumlu ve aktif bir muhalefet yapacağız"

Çipras, siyasi arenada muhalefet olarak mücadeleyi sürdüreceğine işaret ederek, "Ana muhalefet olarak, çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumak için burada olacağımızdan Yunan halkı emin olsun istiyorum. Sorumlu ve aktif bir muhalefet yapacağız. Daha tecrübeli olarak geri dönmek için kendimizi hazırlayacağız" sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
  1. Yunanistan
  2. Yeni Demokrasi Adayı Miçotakis
  3. SYRIZA lideri Aleksis Çipras
  4. Yeni Demokrasi (ND)

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