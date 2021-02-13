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Sağlık Kolşisin nedir nasıl kullanılıyor? Kolşisin koronavirüse iyi mi geliyor?
Sağlık

Kolşisin nedir nasıl kullanılıyor? Kolşisin koronavirüse iyi mi geliyor?

Kolşisin nedir? Yabani çiğdemden elde edilen İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse karşı kullanılıyor. Peki, kolşisin nedir? Kolşisin yan etkisi var mı? Kolşisin nasıl kullanılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 11:56:00 -
Kolşisin nedir nasıl kullanılıyor? Kolşisin koronavirüse iyi mi geliyor?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve aynı fakültede görevli Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş,İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı.

Kolşisinin koronavirüse karşı kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Nazmi Gültekin, “Bu ilaç geçen sene mart ve nisan aylarında Covid-19 vakalarının en çok olduğu ve ölüm oranlarının en yüksek yaşandığı, İtalya, İspanya ve Rusya'da yoğun bakımlardaki ve ayakta geçiren hastalarda kullanıldı. Ve yoğun bakımdaki ölüm oranlarını azalttığı görüldü. Covid-19 vakalarında sitokin fırtınasını azaltıyor ve çoğu vakada da durduruyor. Savunma sistemi zayıflayınca virüsler etkin hale geliyor. Bu sırada bazı hastalarda sitokin fırtınası yaşanıyor. İşte bu gizemli ilaç, bu fırtınayı azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Kolşisin nedir nasıl kullanılıyor? Kolşisin koronavirüse iyi mi geliyor?

Kolşisin özellikle gut, Behçet hastalığı ve FMF tedavisinde kullanılan bir tür ilaç. Güz Çiğdemi (Colchicum autumnale) çiçeğinden elde edildiğinden bu isimle anılır. Çeşitli romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi kanser tedavisi için de araştırılmaktadır.

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