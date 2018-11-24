Kolonya haram mı?



Kolonyadan önce bizde eve gelen misafirlere hal hatır sorulduktan sonra ferahlatıcı ve hoş kokulu olduğu için gülsuyu sunulurdu. Bu o kadar yerleşik bir adetti ki, yüz-yüz elli yıl önce devlet dairelerinde bile gülsuyu kullanılırdı..



Zamanımızda kolonya artık her eve girdi hemen hemen.. Müslüman evlerinde kimi sakınır ondan, kimi kullanır. Şükür fazla ihtilaf yoktur üstünde, kimse kimseyi ne kullandığı ne de kullanmadığı için kınamaz; niza konusu etmez.

Esasen halkımızın çoğunun mensubu olduğu Hanefi mezhebine göre, şaraptan başka sarhoşluk verici alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte bunların tıpkı şarap gibi necis olup olmadıkları konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. İmam Ebu Hanife, şarap ve üzümden yapılanların dışındaki alkollü içkilerin elbiseye bulaşması halinde bile namaza engel olmayacağını söylemiştir. (Serahsi, Mebsut, 24/14-15) Kolonya ve ispirto gibi şeylerin içilmesi haram ise de alınıp satılmaları ve kullanılmaları caiz görülmüştür.

Şafi mezhebine göre ise, sarhoş edici nitelikte olan alkollü içkilerle kolonya arasında fark yoktur. Haramdır. Esas hüküm bu olmakla beraber, esans, parfüm ve benzeri şeyleri kullanıma elverişli hale getirebilmek amacıyla bunlara katılan az miktardaki katkı maddeleri, necis olsalar bile görmezden gelinebilecek ve affedilecek necasetlerden sayılmıştır. (Ceziri, 1/19; Mehmed Keskin, Büyük Şafi İlmihali, s. 504)



Müslüman’ın önünde iki yol vardır:

Ya, “Şüpheli olanı bırak, olmayana git!” hadisini ölçü edinmek.

Ya da İmam-ı Azam ve İmam Yusuf’un görüşleriyle amel ederek, “Dinde kolaylık vardır” düstûrunca amel eylemek..

Her ikisi de fıkha uygundur.

Merdivenaltı üretilen kolonya körlük yapar

Bayram yaklaşıyor dikkat:

Bayram yaklaşırken aman dikkat; açıkta satılan kolonya denilen ürünlerin çoğu sahtedir; körlüğe yol açmaktadır. Bunlar içlerine karıştırılan tuzruhu veya çamaşır suyu ile geri dönülmez felaketlere yol açmaktadır. Aslında kolonyayı evde kendiniz bile yapabilirsiniz. O kadar kolaydır. Araç ve gereçler şunlar: Mililitrelik cam beher, etilalkol, su, limon suyu veya limon esansı, cam fanus, kolonya için kap.

Yapılışı: 50 mililitre etilalkolü ölçüp cam fanusa dökelim. 10 mililitre suyu da ilave ettikten sonra fanusu hafifçe çalkalayalım. 5 veya 10 mililitre limon esansını da karışıma ilave edince karışımın rengi hafifçe sarımsı olacaktır. Karışımımızı çalkalayalım ve kolonya için ayırdığımız kaba boşaltalım. Limon kolonya artık hazırdır.

Günümüzde aklınıza gelebilen hemen her meyvenin, çiçeğin kolonyası yapılmaktadır.

Kolonyayı süründükten kısa bir süre sonra tenimizde serinlik hissederiz, çünkü kolonya içindeki etilalkol çabuk uçucudur ve tenimizden buharlaşırken vücut ısımızı da alır. Bunun sonucunda serinlik hissederiz.

ETİL ALKOL NEDİR?

Etilalkol genellikle tahıldan elde edilir. Özellikle mısır tanelerinin un haline getirilip su ile fermantasyonu sağlanır ve içilmemesi için içine % 5 oranında benzin eklenir.