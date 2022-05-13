Kolon temizliği nedir, nasıl yapılır? Bağırsaklarınızı sadece 1 saatte bu doğal yöntemle boşaltın!

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için kolon temizliği nasıl yapılır, kalın bağırsak temizliği için neler yapmak gerekir diyorsanız işte cevapları…

Kolon temizliği nasıl yapılır sorusu bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için son derece önemlidir. Bağışıklık sisteminizin kalbi olan kolonlar (bağırsaklar) temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon, su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

Bununla birlikte, kolon temizliği yardımıyla, zararlı toksinlerden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bağırsak bakterilerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca kolon temizliği, enerjinizi artırmaya ve vücudun vitamin ve besin maddelerini emmesine yardımcı olacaktır. Kolon temizliği için birçok tedavi vardır. Ancak birçok insan için en iyi seçenekler basit, doğal ev ilaçlarıdır.

Kolon vücutta toksinleri dengeleyen ve dışarı atan önemli bir organdır ve sorunları etkisiz hale getirilir. Ancak vücuttaki toksinlerden kurtulmanın kolay bir yolu…

Vücutta toksinler biriktiğinde ne olur?

Sindirim sisteminiz, kolonun bozulması ve toksinlerin atılamaması nedeniyle 24 ila 70 saat arasında 30 kg toksin biriktirir. Kabızlık semptomlardan biridir.

Toksin birikmesinin belirti neler?

Toksinler vücutta biriktiğinde yukarıda da bahsettiğimiz gibi kabızlığa neden olur ve bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalanmayı kolaylaştırır. Özellikle mesane ve idrar yolu enfeksiyonları ve vajinal enfeksiyon riski yüksektir. Bazı durumlarda deri döküntüleri meydana gelebilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz ve vücudunuzun toksinleri açıkça artıyorsa, toksinlerinizi vücudunuzdan atmak için haberimizde yer alan doğal yöntemi kullanın.

Toksinler vücuttan atılmazsa ne olur?

Merak ediyor olabilirsiniz, “Toksinlerden kurtulmazsak ne olur? İşte toksinler atılmadığında vücudunuzda oluşacak problemler:

Bağışıklık sistemi bozulur.

Cilt kırışmaya başlar.

Alerjiler gelişir.

İnce bağırsak iltihabı oluşur

Mide ülserine yol açar.

Karaciğerin fonksiyonu azalır.

Baş ağrısı ve kas ağrıları meydana gelir.

Sürekli susuzluk hissedilir.

İştah azalır.

Saç dökülmesi yaşanır.

Tırnaklar kırılgan hale gelir.

Ciltte kurumalar baş gösterir.

Vücudunuzu temizleyerek bu yan etkilerden kurtulmak için aşağıdaki doğal yöntemi kullanabilirsiniz. Ayrıca her sabah uyandığınızda bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Bu uygulama böbrek fonksiyonunu iyileştirir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Bağırsaklarınızı doğal yollarla attıran kür nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 elma

1 tatlı kaşığı organik bal

1 tatlı kaşığı ay çekirdeği

1 tatlı kaşığı ceviz

1 su bardağı su

Hazırlanışı ve uygulanışı:

Yukarıdaki malzemeleri bir miksere koyarak iyice ezilmelerini sağlayın. Pürüzsüz hale gelen bu karışımı her gün için! Bu doğal karışım vücudunuzda toksinlerin atılmasını sağlayarak sizi kabızlıktan kurtaracak ve kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Elma:

Elma, vücuttaki toksinlerin atılması, temizlenmesi ve vücudun direncinin iyileştirilmesi için sihirli bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda organları yeniler, saç çıkarır ve cildi pürüzsüzleştirir.

Ay çekirdeği:

Ay çekirdeği protein ve besin açısından zengindir ve bağırsak peristalsisi üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Ayrıca kolon ve rektum kanserini de önler. Kalbe iyi gelen omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Ceviz:

Ceviz bağırsak peristalsisine yardımcı olur ve kabızlığı önler. Çeşitli vitamin ve proteinler bakımından zengindir,

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