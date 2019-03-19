0553 313 94 23

Kolon kanserinde erken tanı önemli

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç.

19 Mart 2019 Salı 13:09
Kolon kanserinde erken tanı önemli

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, kolon kanseri belirtilerinin ciddiye alınması, gerekli tahlil ve yaşam değişikliklerinin dikkat edilmesinin kanser riskini yarı yarıya azaltabildiğini söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, kolon kanseri ve belirtileri hakkında bilgi verdi. Kolon yani kalın bağırsak kanserinin 50-70 yaş aralığında görülebildiğini ifade eden Kemal, “Ailesinde kolon kanseri olanlarda daha erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Diyabet, fazla kilolu olmak, alkol, sigara, ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve bağırsak polipleri de hastalığı etkileyen faktörlerden bazıları. Belirtilerin ciddiye alınması, gerekli tahlil ve yaşam değişikliklerinin dikkat edilmesi kolon kanseri riskini yarı yarıya azaltabiliyor. Çok belirgin olmasa da bazı durumlar hastalar için uyarıcı olabilir.Büyük abdest alışkanlıklarında değişiklik, demir eksikliği anemisi, makattan kanama, karın ağrısı, kilo kaybı, baş dönmesi, çarpıntı gibi. Özellikle diyet ve egzersiz yapmadan, istemsiz olarak gelişen kilo kaybı sadece kalın bağırsak kanseri için değil, birçok kanser türü için önemli bir belirti olabilir” dedi.



“50 yaş sonrası kontrol önemli”


Hastalığın sinsice ilerleyip son aşamaya kadar belirti vermediği için özellikle 50 yaş sonrası, hiçbir şikayeti olmayanlar bile mutlaka kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyleyen Kemal, “Ailesinde kalın bağırsak kanseri veya polibi olan, iltihabi bağırsak hastalığı bulunan (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı), genetik kanser riski taşıyanlar ve sigara içenlerin ise daha erken yaşlarda kolonoskopi yaptırması gerekebilir” diye konuştu.



“Mangal yaparken bir kez daha düşünün”


Kalın bağırsak kanserinin sağlıksız beslenme ile doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Kemal, “Özellikle aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş ve katkılı etten de kaçınmak gerekiyor. Özellikle mangal gibi pişirme yöntemlerinde etin yanması sonucu bazı kanserojenler oluşabiliyor. Kalsiyum ve D vitamininin kanserden koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Süt ürünlerini ihmal etmemek gerekiyor. Çok su içmek ve hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak da hastalıktan koruyor” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün ortası
    1. Piyasalarda gün ortası
    2. Büyük zaferin yıl dönümünde şühedaya..
    3. İstanbulluları sevindiren 'Hızır' bu..
    4. Diyarbakır’da huzur ile birlikte..
    5. Pendik’te 1 kişinin öldüğü olayda 2..
    6. Polatlı’da ’Şahadet Devletin Asil..
    7. Nevruz ateşi Eskişehir’de yakılacak
    8. Albayraklar’dan ’finans sektörüne..
    9. Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönecek..
    10. Oslo’da bıçaklı saldırgan 4 kişiyi..
    11. Bakkal ateşe verdi, cips yandı!..
    12. AK Parti Konya Teşkilatında medya..
    13. Mardin merkezli 10 ilde FETÖ..
    14. TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı..
    15. Ümraniye’deki Taksim Meydanı’ndan daha..
    16. Ezana Taksim'de ıslık, Yeni Zelanda da..
    17. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    18. Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    19. Başkan Genç, ”İlçemizin bütün..
    20. TYB Erzurum Şubesi’nden Kaymakam..
    21. Yapılandırma taksitlerinde son gün 29..
    22. "33 milyar dolarlık ihracata giden..
    23. Adıyaman 4. Gıda-Tarım Hayvancılık..
    24. Mardin merkezli 3 ilde terör..
    25. Başkan Yaman projelerini vatandaşlara..
    26. Beyin damar hastalıklarından ölümler..
    27. TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de
    28. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
    29. Bu ağrılar hayatı çekilmez yapıyor
    30. 4 ilde düzenlenen uyuşturucu..
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı