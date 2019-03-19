Kolon kanserinde erken tanı önemli

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, kolon kanseri belirtilerinin ciddiye alınması, gerekli tahlil ve yaşam değişikliklerinin dikkat edilmesinin kanser riskini yarı yarıya azaltabildiğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, kolon kanseri ve belirtileri hakkında bilgi verdi. Kolon yani kalın bağırsak kanserinin 50-70 yaş aralığında görülebildiğini ifade eden Kemal, “Ailesinde kolon kanseri olanlarda daha erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Diyabet, fazla kilolu olmak, alkol, sigara, ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve bağırsak polipleri de hastalığı etkileyen faktörlerden bazıları. Belirtilerin ciddiye alınması, gerekli tahlil ve yaşam değişikliklerinin dikkat edilmesi kolon kanseri riskini yarı yarıya azaltabiliyor. Çok belirgin olmasa da bazı durumlar hastalar için uyarıcı olabilir.Büyük abdest alışkanlıklarında değişiklik, demir eksikliği anemisi, makattan kanama, karın ağrısı, kilo kaybı, baş dönmesi, çarpıntı gibi. Özellikle diyet ve egzersiz yapmadan, istemsiz olarak gelişen kilo kaybı sadece kalın bağırsak kanseri için değil, birçok kanser türü için önemli bir belirti olabilir” dedi.

“50 yaş sonrası kontrol önemli”

Hastalığın sinsice ilerleyip son aşamaya kadar belirti vermediği için özellikle 50 yaş sonrası, hiçbir şikayeti olmayanlar bile mutlaka kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyleyen Kemal, “Ailesinde kalın bağırsak kanseri veya polibi olan, iltihabi bağırsak hastalığı bulunan (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı), genetik kanser riski taşıyanlar ve sigara içenlerin ise daha erken yaşlarda kolonoskopi yaptırması gerekebilir” diye konuştu.

“Mangal yaparken bir kez daha düşünün”

Kalın bağırsak kanserinin sağlıksız beslenme ile doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Kemal, “Özellikle aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş ve katkılı etten de kaçınmak gerekiyor. Özellikle mangal gibi pişirme yöntemlerinde etin yanması sonucu bazı kanserojenler oluşabiliyor. Kalsiyum ve D vitamininin kanserden koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Süt ürünlerini ihmal etmemek gerekiyor. Çok su içmek ve hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak da hastalıktan koruyor” şeklinde konuştu.