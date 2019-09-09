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Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri bitkisel tedavisi nasıl uygulanır?

Kolon kanseri sık sık rastlanan ve genetik faktörlerle aile üyelerine aktarılan bir rahatsızlıktır. Dikkat edilmesi gereken bu durumu ve sonrasında yapılması gerekenleri sizler için yazdık. Kolon kanseri nedir? Kolon kanseri bitkisel tedavisi nasıl uygulanır? Kolon kanseri belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:09
Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri bitkisel tedavisi nasıl uygulanır?

Kolon kanseri sık sık rastlanan ve genetik faktörlerle aile üyelerine aktarılan bir rahatsızlıktır. Dikkat edilmesi gereken bu durumu ve sonrasında yapılması gerekenleri sizler için yazdık. Kolon kanseri nedir? Kolon kanseri bitkisel tedavisi nasıl uygulanır? Kolon kanseri belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

En yaygın kanser sıralamasında ilk üçüncü sırada yer alan kolon kanseri, ilk aşamalarda fark edilmeyebilir. Bu neden teşhisi konusunda erken davranılmalıdır. Kısa süre içerisinde başka organlara sıçrama imkanı da vardır.

Kolon kanseri belirtileri nelerdir?

  • Yeni başlangıçlı kabızlık ya da tam tersi dışkının kıvamında (ishal lehine) veya kokusunda değişiklik,   
  • Demir eksikliği ile ortaya çıkan kansızlık,   
  • Dışkının kalınlığının incelmesi, dışkı ile karışık kan gelmesi ya da tuvalete çıktıktan sonra makattan kan gelmesi,   
  • Karın ağrısı, iştahsızlık ve istemsizce olan kilo kayıpları

Bunlar kolon kanseri olmayan kişilerde de görülebilen basit bulgular olduğu için, en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurarak, durumun doğruluğunu test etmeniz gerekebilir.

Kolon kanseri neden olur?

Kanseri teşhis etmek pek de mümkün olan bir olay olmadığı gibi, birçok araştırma yapılmasına rağmen tek bir sebep ya da soruna bağlayarak kanser teşhisi koymak da olağan değildir. Bu nedenle bir uzmana danışıp, olayın inceliklerini ve detaylarını öğrenerek, kanseri teşhis edebilirsiniz.

Kanserin sebep olabileceği faktörler;

  • İleri yaş
  • Ailede kalın bağırsak kanseri bulunması
  • Kişinin daha önce kalın bağırsak ya da farklı bir kanser geçirmiş olması,
  • Kolonda poliplerin varlığı,
  • Kronik iltihabi bir bağırsak hastalığının bulunması,
  • Çevresel faktörler
  • Hayvansal yağ ve kırmızı etin sık tüketimi,
  • Liften fakir gıdalarla beslenme,
  • Obezite,
  • Aşırı kalori alımı ve beraberinde gelen düşük fiziksel aktivite,
  • Zararlı alışkanlıklar olabilir.

Kolon kanseri bitkisel tedavisi nasıl uygulanır?

Kolon kanserini doğadaki sorunlarla alt etmek mümkün. Doktorunuzun onaylamasının ardından, tamamen doğal bu takviyeyi uygulamanızda hiçbir sakınca yoktur. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği kürü sizlere sunuyoruz.

3 bardak kaynar su içerisine, 3 adet patatesi -kabuklarıyla birlikte, yıkamadan- koyunuz. Patatesler çatlayana kadar haşlayınız. Hafif ılındıktan sonra suyundan 1 bardak alarak için. 

3 ay boyunca her gün taze olarak tüketeceğiniz bu kür sayesinde, sorunlarınızdan kurtulmanız mümkün.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:09
  1. Kolon kanseri nedir?
  2. Kolon kanseri bitkisel tedavisi nasıl uygulanır?
  3. Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri bitkisel tedavisi nasıl uygulanır?
  4. kolon kanserini yok eden bitkiler
  5. kolon kanseri olanların yorumları
  6. kolon kanseri tedavisi
  7. bağırsak kanseri öldürür mü
  8. kolon kanseri evreleri
  9. kolon kanseri tedavisi başarı oranı
  10. kolon kanseri 4 evre kurtulma şansı
  11. Kolon kanseri neden olur?
  12. kolon kanseri
  13. kolon kanseri riski
  14. kolon kanseri önlemleri
  15. kolon kanserinin belirtileri

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