Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme toplantısı Kilis’inElbeyli ilçe Toplum Sağlığı personelleri tarafından Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kilis’inElbeyli ilçe Toplum Sağlığı personelleri tarafından Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ülke genelindeki 1-31 Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Elbeyli Toplum Sağlığı personelleri tarafından Yenideğirmen Köyü ve Geçerli Köyü Halk Eğitim Merkezlerinde kadınlara, Kolon Kanserinin Tarama Testleri ile erken teşhis edilebileceği konusunda eğitim verilerek halk bilgilendirildi.

Kit dağıtılarak mobil tarama yapıldı.

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