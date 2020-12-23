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Dünya Kolombiya'dan Rus diplomatlara ajanlık suçlaması
Dünya

Kolombiya'dan Rus diplomatlara ajanlık suçlaması

Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli iki Rus diplomatın ajanlık yaptığını iddia edip ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 02:32:00 -
Kolombiya'dan Rus diplomatlara ajanlık suçlaması

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kolombiya'daki iki Rus diplomatik yetkilisinin ülkede 'Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi' hükümlerine aykırı faaliyetler yürüttüğü teyit edilmesinin ardından bu kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Semana internet sitesinin haberine göre, Rus diplomatlar, ülkede ajanlık yaparak Kolombiya'nın enerji altyapısı, teknoloji kapasitesi ve ülkenin askeri istihbaratıyla ilgili bilgi almakla suçlandı. Haberde, Rus diplomatların caddelerde yürürken ve alışveriş yaparken fotoğrafları yer aldı.

Konuyla ilgili Kolombiya makamlarından henüz detaylı açıklama yapılmadı.

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