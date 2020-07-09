  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kolombiya'daki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:26:09 -
Kolombiya'daki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

ANKARA (AA) - Kolombiya'da hafta başındaki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde 6 Temmuz'da bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada, tankerden yakıt almaya çalışırken ölenlerin sayısı 21'e ulaştı.

Hastanede tedavi altındaki durumları ağır olan bazı yaralılar, uçakla başka şehirlerdeki hastanelere nakledildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı