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Dünya Kolombiya'daki toprak kaymasında 2 kişi öldü
Dünya

Kolombiya'daki toprak kaymasında 2 kişi öldü

Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 05:56:00 -
Kolombiya'daki toprak kaymasında 2 kişi öldü

Ülkenin kuzeybatısında Antioquia yönetim bölgesine bağlı Itagüi kasabasında, sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar uzman köpeklerin de yardımıyla 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda ev önlem amaçlı boşaltıldı.

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