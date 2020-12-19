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Aktüel Kolombiya'da yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon: 6 yaralı
Aktüel

Kolombiya'da yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:43:18 -
Kolombiya'da yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon: 6 yaralı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, polisin, yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre polis, ülkenin başkenti Bogota'ya bağlı Usaquen ilçesinde yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda, polis ile yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 4'ü polis toplam 6 kişi yaralandı.

Usaquen Belediye Başkanı Horacio Estrada, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır yasa dışı yolculuk taşıyanlar ile anlaşmaya çalıştıklarını ve başarılı olamadıklarını söyledi.

Estrada, ilçede yasa dışı taşımacılığa izin vermeyeceklerini söyledi.

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