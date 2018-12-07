0553 313 94 23

Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2 gözaltı

Başkent Bogota'da 4 bine yakın öğrencinin katıldığı protesto yürüyüşlerinde maskeli kişilerin bir belediye otobüsüne zarar vermesi üzerine polis müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı

07 Aralık 2018 Cuma 03:29
Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2 gözaltı

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da öğrencilerin hükümet karşıtı gösterilerinde 2 kişi gözaltına alındı.

Hükümetin yükseköğretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmasını isteyen ve 2 aydan fazla süredir genel eğitim grevi yapan öğrenciler, bir yandan bu konuda hükümetle müzakere ederken bir yandan da protestolarını sürdürüyor.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eş zamanlı protesto yürüyüşlerine en yoğun katılım başkent Bogota’da sağlandı.

Bogota’nın birçok bölgesinde başlayıp kent merkezinde sona eren yürüyüşlere Pedagoji Üniversitesi, Ulusal Üniversite ve diğer eğitim kurumlarından yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı.

Yürüyüş boyunca öğrenciler ve polis arasında ufak çaplı gerginlikler yaşandı. Kolombiya çevik kuvveti ESMAD, Caracas Caddesi üzerinde maskeleri kişilerin bir belediye otobüsüne zarar vermesi üzerine göstericilere müdahalede bulundu. ESMAD’ın gaz bombalı müdahalesi ile iki bölünen göstericiler polise taş, sopa ve boya atarak karşılık verdi. Polis bu sırada 2 göstericiyi gözaltına aldı.

Yeniden bir araya gelen öğrenciler kent merkezine kadar yürüyüşe devam etti.

Bogota’nın tarihi Bolivar Meydanı’nda birleşen protestocu öğrenciler burada bir müddet bekledikten sonra dağıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 03:29
  1. Kolombiya
  2. Kolombiya'da öğrenci protestoları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Sivassporlu Robinho
    1. Galatasaray'dan sürpriz forvet..
    2. Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2..
    3. Beşiktaş Babel'in alternatifini..
    4. Gösterilere katılan liselileri böyle..
    5. Yıldız futbolcuya flaş çağrı!..
    6. Darfur’daki barış çabaları
    7. Emre Bol'dan Fenerbahçe yorumu:..
    8. 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte..
    9. Başkente mevsimin ilk karı yağdı
    10. GÜNCELLEME - BM Genel Kurulu, ABD'nin..
    11. Nijerya'da bebeklerin yüzde 70'i kayıt..
    12. Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da..
    13. Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek!
    14. Karabük merkezli FETÖ operasyonu! 3..
    15. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    16. Sayı durmadan artıyor! 700'den fazla..
    17. Esenboğa'da operasyon! 16 kişi..
    18. Orduya ateş izni! Uyarı yapmadan hedef..
    19. Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Bin..
    20. Fransa'da 700'den fazla lise öğrenci..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi