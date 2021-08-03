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Dünya Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı
Dünya

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 121 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 06:51:00 -
Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 218 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece, salgında ölenlerin sayısı 121 bin 216'ya çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 636 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 801 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 422 artışla 4 milyon 598 bin 176'ya yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 417 bin 642 vakayla başkent Bogota ve 716 bin 358 vakayla Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 67 bin 940 olduğu Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 seviyesinde.

Öte yandan, ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 15 milyon 498 bin 376 kişiye birinci doz, 9 milyon 789 bin 185 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen dokuzuncu ülke konumunda bulunuyor.

 

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