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Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 02:40:25 -
Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1372'ye yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1372'ye, vaka sayısı da 1359 artarak 42 bin 78'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 16 bin 534 oldu.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

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