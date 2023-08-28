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Dünya Kolombiya'da korkutan deprem!
Dünya

Kolombiya'da korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 09:36:00 -
Kolombiya'da korkutan deprem!

Kolombiya'nın batısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya'nın batısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Choco yönetim bölgesine bağlı El Canton del San Pablo olan 5,5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 16.45'te ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntının, Choco dahil Valle del Cauca ve Antioquia yönetim bölgelerinde hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede en son 17 Ağustos'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu sırada paniğe kapılan bir kişi binanın 7'inci katından atlayarak hayatını kaybetmişti.
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