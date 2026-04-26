  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Eline sağlık" dediniz, okulları kan gölüne çevirdiniz! Şiddete bahane uydurmayın! Mamdani’ye Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih dersi! Devlet kimsenin göz yaşına bakmıyor: Ak Partili belediyeler de mercek altında Bollywood’un uyuşturucu baronu İstanbul’da paketlendi: "Miyav Miyav" şebekesine MİT darbesi Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var Çin ve Vietnam'dan Beibu Körfezi'nde ortak devriye: Deniz sınırında gövde gösterisi Burdur'da feci olay: Düğün günü evlerinde ölü bulundular Seküler panayırına dönen 23 Nisan Törenlerinin Özeti:Kendi Değerlerine Düşman, Batı’nın Rezaletine Hayran! ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Kolombiya’da korkunç patlama! 14 kişi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kolombiya'da korkunç patlama! 14 kişi öldü

Kolombiya’da Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Bombalı saldırı nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "saldırıdan FARC'ın çatı örgütü EMC’yi" sorumlu tuttu.

Kolombiya'da Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi.

Saldırıda, bölgede "chiva" olarak bilinen geleneksel bir köy otobüsü patlamanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi.

Patlamanın şiddeti çevredeki diğer araçları da tahrip ederken, kara yolunda devasa bir çukur oluştu.

 

"SALDIRIDAN FARC'IN ÇATI ÖRGÜTÜ SORUMLUDUR"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek, "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

 

"ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ"

Cauca Valisi Octavio Guzman, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, bombalı saldırı sonucu can kaybının arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38'den fazla kişinin de yaralandığını bildiriyoruz. Bu, halkımızı derin bir yasa boğan ve büyük bir acıya sevk eden bir trajedidir." ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan habere göre, silahlı kişiler patlayıcı yüklü tüpü bir otobüsün üzerine attı, ardından meydana gelen patlamada seyir halindeki diğer araçlar da hasar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23