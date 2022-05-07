  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'liler birbirine girdi! Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na üstü kapalı 'gezi' eleştirisi

Küba'da otelde büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan cevap: Gerçekliği yok

Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Atilla Taş... İmamoğlu, tepki gösteren CHP'li yandaşlara gol attı

'İsraf' diye gelenler, israfın zirvesine çıkmışlar! Savunmaları da işte bu

Ekonomist Hatice Kolçak kiracılara kara haberi verdi: Kira artış oranı o rakamı görecek

Fransa'da cami kundaklandı! Büyük hasar oluştu

Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a: AK Parti bu provokasyonlara geçit vermeyecektir!

Et fiyatları hakkında önemli açıklama

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı 'aksakallı' hikayesi gülümsetti
Dünya Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde, iki toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 07:17:00 -
Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Sucre yönetim bölgesine bağlı San Pedro kasabasındaki La Gloria köyünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, toplum liderlerine saldırı düzenledi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), 2 liderin evlerine giderken silahlı saldırıda hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Indepaz, yetkililere seslenerek silahlı grupların seçimlere doğru eylemlerini artıracağı uyarısında bulundu.

Indepaz verilerine göre, yıl başından beri ülkede 69 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1340'ı aştığı kaydedildi.

Ülkede, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ile aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay