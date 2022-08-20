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Yerel Kolombiya'da feci olay
Yerel

Kolombiya'da feci olay

Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 07:04:00 -
Kolombiya'da feci olay

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, sahipsiz bir kamyonetin içinde 4 cesedin bulunduğu tespit edildi.

Başkent Bogota'nın kuzeyinde, terk edilmiş halde bulunan bir kamyonetten cesetler çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin biri kadın dört kişiye ait olduğunu belirledi.

Yetkililer, bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Cesetler kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürülürken, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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