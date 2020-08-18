Kolombiya'da bu yıl 33 eski FARC mensubu suikaste kurban gitti

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya'da yıl başından bu yana 33 eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Kolombiya'daki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine göre, 2020'nin başından bu yana 33 eski FARC üyesi suikaste kurban gitti. Bu cinayetlerin yüzde 80'inden BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) denetiminde bulunan bölgelerdeki silahlı çeteler ve uyuşturucu kaçakçılarının sorumlu olduğu düşünülüyor.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı yapan "Los Atun" ve "Los Lima" adlı örgütlerin bulunduğunu söyledi.

Ülkede, Kasım 2016'da FARC ile imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, silah bırakan eski FARC savaşçıları, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ve aktivistler suikastlerin hedefi oluyor.

BM'ye göre, Kasım 2016'dan beri ülkede barış antlaşmasıyla silah bırakan 215 eski FARC savaşçısı öldürüldü.

Ülkedeki çatışmaları büyük oranda bitiren barış anlaşması, Küba'da uzun süren müzakerelerin ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 24 Kasım 2016'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono tarafından imzalanmıştı.