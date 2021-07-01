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Dünya Kolombiya'da ağır koronavirüs tablosu
Dünya

Kolombiya'da ağır koronavirüs tablosu

Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 05:37:00 -
Kolombiya'da ağır koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 610 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 544'e çıktı. Son 24 saatte 27 bin 908 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 240 bin 982'ye, iyileşenlerin sayısı da 27 bin 846 artarak 3 milyon 936 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 256 bin 87 vaka ile başkent Bogota ve 643 bin 88 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor. Aktif vaka sayısının 185 bin 970'e ulaştığı Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

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