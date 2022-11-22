Kolombiya hükûmeti temsilcileri ELN ile yeniden müzakere gerçekleştirdi

Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda, konuya ilişkin açıklamasında, "Taraflar, Kolombiya halkının, toplumun ve ulusun bir barış sürecinde ve demokrasinin tam inşasında ilerlemeye yönelik derin özleminin farkındadır." ifadesini kullandı.

Taraflar, Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde barış müzakerelerini ele almak amacıyla başkent Karakas'a ulaştı.

Yerel basında çıkan haberde, hükûmet delegasyonu ile ELN tarafı arasındaki barış müzakerelerinin yarın resmen başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İki taraf son görüşmeyi eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos hükûmeti döneminde Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleştirmiş ancak müzakerelerde ilerlemeye sağlanamamıştı.

Kolombiya'da savcılık, 18 Kasım'daki açıklamasında ise ELN'nin iki liderinin de aralarında bulunduğu 17 üyesinin yakalanmasına yönelik kararın kaldırıldığını duyurmuştu.

Garantör ülke Venezuela

Venezuela, 14 Eylül'de, Kolombiya ile ELN arasındaki barış görüşmelerinde "garantör ülke" olacağını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yapacağı müzakereler ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı ettiği tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükûmeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.