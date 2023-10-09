Kolombiya Cumhurbaşkanı Pedro'dan, Filistin'e destek paylaşımı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Pedro, işgal rejiminin vahşi saldırıları sonucu katledilen Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Pedro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katledilen çocukların fotoğraflarına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu israilli çocukların huzur içinde uyumasıdır. israilli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır. Savaş bunu asla başaramayacak, bu ancak uluslararası hukuka ve iki halkın özgür yaşama hakkına saygı duyan bir barış anlaşmasıyla başarılabilir. Bu fotoğraflar, toprakları yasa dışı işgal sonucu katledilen Filistinlilere aittir."

Pedro, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden israil işgaline karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonundan bu yana yaptığı paylaşımlarla Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara dikkati çekiyor.

Büyük felaket Nakba'nın arşiv fotoğrafı ile Filistin topraklarının yıllar içerisinde nasıl işgal edildiğini gösteren haritaya da yer veren Pedro, ayrıca işgalci israilin Filistin'e yönelik işgalinin son bulmasını istemişti.

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Pedro, "Birleşmiş Milletler (BM), dünya milletlerinin ezici çoğunluğunun oylarıyla israilin Filistin'deki işgalinin sona ermesini ve bugün bilinmeyen barış anlaşmalarının yürürlükte kalmasını talep eden kararlar almıştır. Kolombiya hükümeti olarak bizim tutumumuz da bu yöndedir." demişti.

Pedro, 19 Eylül'de BM Vesayet Konseyi'ndeki konuşmasında da Ukrayna ve Filistin'de devam eden sorunların çözümü için dünyaya iki barış zirvesi yapılması önerisinde bulunmuştu.