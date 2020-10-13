  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kolomb gününde yerli halkın öfkesi
Dünya

Kolomb gününde yerli halkın öfkesi

ABD'de her yıl 12 Ekim'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan kâşif Kristof Kolomb 'u anmak için düzenlenen Kolomb Günü, yerlilerin protestolarına sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:57:00 -
Kolomb gününde yerli halkın öfkesi

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Kolomb Günü'nün adını "Yerli Halkların Öfke Günü" olarak değiştiren aralarında yerlilerin de bulunduğu protestocular, eski ABD başkanları Theodore Roosvelt ve Abraham Lincoln'un heykellerini yıktı.

Öfkeli kalabalık, Roosevelt'in atın üzerinde görüldüğü bir heykeli zincirle bağlayarak yıktı. 1901-1909 yılları arasında başkanlık yapan Theodore Roosevelt, Amerikalı yerliler için "En iyi yerli ölü yerlidir diyecek kadar ileri gitmek istemiyorum ama 10'da 9'u öyle" ifade etmişti.

Protestocular, 1861-1865 yılları arasında ABD başkanlığı görevini yapan Lincoln'un devirdikleri heykelinin üzerine de, Lincoln'un 38 Dakotalının asılarak idamını onaylamasına atıfla kırmızı sprey boyayla "Dakota 38" yazdı.

Göstericilere dağılma çağrısı yapan polis, üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi ve olayları vandallık olarak niteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı
Dünya

Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait, Ghatak silahlı insansız hava aracının (SİHA) ölçekli modelinin görüntüleri ilk kez yayınlandı.
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sını..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay