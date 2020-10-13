Kolomb gününde yerli halkın öfkesi

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Kolomb Günü'nün adını "Yerli Halkların Öfke Günü" olarak değiştiren aralarında yerlilerin de bulunduğu protestocular, eski ABD başkanları Theodore Roosvelt ve Abraham Lincoln'un heykellerini yıktı.

Öfkeli kalabalık, Roosevelt'in atın üzerinde görüldüğü bir heykeli zincirle bağlayarak yıktı. 1901-1909 yılları arasında başkanlık yapan Theodore Roosevelt, Amerikalı yerliler için "En iyi yerli ölü yerlidir diyecek kadar ileri gitmek istemiyorum ama 10'da 9'u öyle" ifade etmişti.

Protestocular, 1861-1865 yılları arasında ABD başkanlığı görevini yapan Lincoln'un devirdikleri heykelinin üzerine de, Lincoln'un 38 Dakotalının asılarak idamını onaylamasına atıfla kırmızı sprey boyayla "Dakota 38" yazdı.

Göstericilere dağılma çağrısı yapan polis, üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi ve olayları vandallık olarak niteledi.