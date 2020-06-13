  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Köln’den Zonguldak’a seferler başlıyor

Zonguldak ve Almanya arası uçak seferleri başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:27:15 -
Köln’den Zonguldak’a seferler başlıyor

Zonguldak ve Almanya arası uçak seferleri başlıyor.


Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı yurt dışı uçuşlarına başlıyor.


Zonguldak Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kahya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Corendon Hava Yolları ile 27 Haziran ve 29 Ağustos tarihleri arasında her hafta Cumartesi günü Almanya’nın Köln şehrinden Zonguldak’a uçuş seferlerinin başlayacağını söyledi. Uçak firmasının yayınladığı listede uçuş saatleri şu şekilde belirtildi: "Köln’den 06.15 kalkış, 10.30 Zonguldak’a varış, Zonguldak’tan dönüş 11.30 ve 13.50 Köln’e varış".

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı