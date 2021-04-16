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Dünya Köln'de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Dünya

Köln'de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Almanya'nın Köln kentinde güçlendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde, gece 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 18:24:00 -
Köln'de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Almanya'da Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, düzenlediği basın toplantısında, hastanelerdeki doluluk oranının sınıra yaklaştığını duyurarak Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bazı kısıtlamalar getirdiklerini belirtti.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri olan ve çok sayıda Türk'ün de yaşadığı Köln'de, belediyenin Twitter hesabında Türkçe duyuruya da yer verildi.

Sokağa çıkma yasağından sağlık çalışanları, itfaiye, resmi görevliler ve işe gitme zorunluluğu olan çalışanların muaf tutulduğu bildirildi.

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saat 21.00'den sonra paket servisi yapan restoranların evlere servis yapmalarına izin verileceği belirtilirken, bu saatten sonra her türlü alışverişin yasaklandığı vurgulandı.

Evsizlerin yasaktan etkilenmeyecekleri belirtilirken, yasağa uymayanların 250 avro para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

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