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Spor

Köln takımının deplasman formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:04:17 -
Köln takımının deplasman formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln’ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı.

Kulübün internet sayfasında yer alan açıklamada, Köln takımının 2020-2021 sezonunda deplasmandaki maçlara geleneksel kırmızı formayla çıkacağı belirtildi.

Kırmızının çeşitli tonlarının bulunduğu bu formaya Köln’ün siluetinin de işlendiği ifade edilen açıklamada, siluette yalnızca Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali değil, Köln Camisi’nin de yer aldığına dikkat çekildi.

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