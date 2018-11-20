Kolit yani 'bağırsak iltihaplanması' belirtileri

Kalp, şeker, tansiyon derken ömürler geçiyor. Bir de hiç ummadığımız anda ortaya çıkan tedavisi mümkün olmayan ve hayatı kâbus haline getirebilen hastalıklar var.

Bu hastalıkların başında da kolit geliyor. Kolit, tıp dilinde kalın bağırsak iltihaplarına verilen isimdir. Birçok çeşidi bulunur. Halsizlik, kusma, ishal, kabızlık gibi birçok belirtisi olan ve kişinin hayatını olumsuz etkileyen kolit en genel tanımıyla bağırsak iltihaplanmasıdır.

Uzman bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir. İlaç tedavilerinin cevap vermediği durumlarda cerrahi müdahaleler gerektiren kolit hastalığı kontrol edilmezse kolon kanserine davetiye çıkarır.

En çok bilinen kolit türleri; ülseratif kolit, Crohn hastalığı, spastik kolit, mikroskobik kolit, bulaşıcı (mikrobik) kolit, ilaç alerjisine bağlı hemorajik kolit, bağırsak damar hastalığından kaynaklı iskemik kolit ve radyoterapiye bağlı oluşan radyasyon kolitidir

Belirtileri Neler?

İshal: Hemen hemen tüm kolit türlerinde görülür. Kanlı ya da sümüksü yapıda ve devam eden ishal rahatsızlığınız varsa hiç vakit kaybetmeden gastroenteroloji uzmanına gitmelisiniz.

Kabızlık: Kolitin ilk döneminde görülür. Düzensiz bağırsak hareketlerinin belirtisidir. Kabızlığın ardından hemen ishal başlamışsa ve devam ediyorsa kolitin habercisidir.

Karın ağrısı: Bağırsaklardaki iltihabi durumun sebep olduğu bağırsak kasılmaları karın boşluğunda bu ağrıları yapar.

Fistül ve fissürler: Fistül, makatta oluşan ve içinden iltihap akan deliklerdir. Anüsteki çatlaklara da fissür adı verilir.



Makatta akıntı: Özellikle sulu ishal durumunda makatta akıntı ya da akıntı hissi oluşur.

Halsizlik: Vücutta iltihaplanma olmasından vücut direnci düşer ve halsizlik oluşur.

Ateş: İltihaplanmaya bağlı olarak kolit hastalarında ateş görülür.

Kusma: Bağırsakların iltihaplanması ve bağırsaklardaki daralmadan dolayı sindirim sisteminde oluşan aksaklık mideyi de etkiler ve kusmalara yol açar.

İştahsızlık ve kilo kaybı: Bağırsaklarda oluşan sıkıntıdan dolayı kişide iştahsızlık başlar. Bağırsak işlevini tam yerine getirememesinden dolayı da istemsiz kilo vermeler olur. Kolitin ileri safhalarında bağırsak tıkanması oluşursa bu durum kişinin aşırı kilo vermesine neden olur.

Gözde kızarıklık ve yanma: Vücuttaki iltihaptan dolayı gözlerde kızarıklık ve yanma olur. İltihabi durumun kontrol altına alınmasıyla geçer.

Eklem ağrıları: Vücuttaki eklem ağrılarının bir nedeni de kolit hastalığıdır. Kolite bağlı gelişen iltihabi durum eklemleri olumsuz etkiler.

Karaciğer bozuklukları: Karaciğer testlerinde ortaya çıkan fonksiyon bozukluklarının nedenlerinden biri de kolittir. Kimya laboratuvarı olan karaciğer iltihabi durumdan etkilenerek bazı fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getiremez.

Ciltte dökülmeler: İltihabın etkisiyle ciltte de bazı problemler ortaya çıkar. Ciltte dökülmeler oluşur.

Kansızlık ve solukluk: Kolit hastalarının yüzü genelde solgun olur. Ayrıca kansızlık da baş gösterir.

Böbrek ve safra taşı: Direkt bir belirti değildir. Ancak bağırsaklar kolitten dolayı mideden gelen safrayı sindiremez ve geri döndürürse bu safra böbrek ve safra taşı oluşmasına sebep olur.