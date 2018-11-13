Kolit nasıl anlaşılır?

Kalın bağırsak iltihaplanmaları kolit olarak adlandırılır. Sindirim sistemini olumsuz etkileyen hastalıklardan biridir. Hastalığın 7 farklı türü bulunur. Nedenleri ise türler arası farklılık gösterir. Tam olarak tedavi edilmesi mümkün değildir. Yaşam boyu ilaç kullanımıyla ilerlemesi durdurulur.

Kolit Belirtileri Nelerdir?

Kilo kaybı

Makkatta fissür ve fistül

Mide bulantısı ve beraberinde kusma

Akıntılı ve kanlı şekilde ishal

Kabızlık

Halsizlik

İştahsızlık

Karın ağrısı

Eklemlerde ağrı

Yüksek ateş

Ciltte dökülme

Kansızlık

ÜLSERATİF KOLİT

En sık karşılaşılan kolit türüdür. Kalın bağırsakta ödem, iltihap ve yara oluşur. Bağırsak dışında yayılım göstermez. Tam olarak oluşum nedeni tespit edilmemiştir. Kullanılan ilaçlar, ince ve kalın bağırsakta ihtihaplanma görülmesi hastalığın oluşumunu tetikler.

MİKROSKOBİK KOLİT

Lenfositik ve kolojenöz kolit olmak üzere ikiye ayrılır. Aşırı düzeyde antibiyotik kullanımı ve çeşitli bakteriler nedeniyle oluşur.

SPASTİK KOLİT

Kadınlarda görülme oranı fazla olan kolit türüdür. Şiddetli spazmların olduğu hastalıkta, iltihaplanma oluşmaz. Yetişkinlerin % 20'sinde mevcut hastalığın nedeni belirlenmiş değildir. Stres ve heyecan sebebiyle oluşabilen bir hastalıktır.

CROHN HASTALIĞI

Kalın bağırsak dışına yayılan kronik bir hastalıktır. Çevre faktörlerinin yanı sıra, genetik yatkınlık hastalığın oluşmasında etkilidir. Herhangi bir sindirim organında oluşması mümkündür. Karnın sağ alt kısmında ağrıya neden olur.

İskemik kolit, hemorajik kolit, bulaşıcı kolit ve kimyasal kolit az görülen diğer kolit çeşitleridir.