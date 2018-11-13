Kolit nasıl anlaşılır?
Kolit nedir? Kolit belirtileri nelerdir?13 Kasım 2018 Salı 19:50
Kalın bağırsak iltihaplanmaları kolit olarak adlandırılır. Sindirim sistemini olumsuz etkileyen hastalıklardan biridir. Hastalığın 7 farklı türü bulunur. Nedenleri ise türler arası farklılık gösterir. Tam olarak tedavi edilmesi mümkün değildir. Yaşam boyu ilaç kullanımıyla ilerlemesi durdurulur.
Kolit Belirtileri Nelerdir?
Kilo kaybı
Makkatta fissür ve fistül
Mide bulantısı ve beraberinde kusma
Akıntılı ve kanlı şekilde ishal
Kabızlık
Halsizlik
İştahsızlık
Karın ağrısı
Eklemlerde ağrı
Yüksek ateş
Ciltte dökülme
Kansızlık
ÜLSERATİF KOLİT
En sık karşılaşılan kolit türüdür. Kalın bağırsakta ödem, iltihap ve yara oluşur. Bağırsak dışında yayılım göstermez. Tam olarak oluşum nedeni tespit edilmemiştir. Kullanılan ilaçlar, ince ve kalın bağırsakta ihtihaplanma görülmesi hastalığın oluşumunu tetikler.
MİKROSKOBİK KOLİT
Lenfositik ve kolojenöz kolit olmak üzere ikiye ayrılır. Aşırı düzeyde antibiyotik kullanımı ve çeşitli bakteriler nedeniyle oluşur.
SPASTİK KOLİT
Kadınlarda görülme oranı fazla olan kolit türüdür. Şiddetli spazmların olduğu hastalıkta, iltihaplanma oluşmaz. Yetişkinlerin % 20'sinde mevcut hastalığın nedeni belirlenmiş değildir. Stres ve heyecan sebebiyle oluşabilen bir hastalıktır.
CROHN HASTALIĞI
Kalın bağırsak dışına yayılan kronik bir hastalıktır. Çevre faktörlerinin yanı sıra, genetik yatkınlık hastalığın oluşmasında etkilidir. Herhangi bir sindirim organında oluşması mümkündür. Karnın sağ alt kısmında ağrıya neden olur.
İskemik kolit, hemorajik kolit, bulaşıcı kolit ve kimyasal kolit az görülen diğer kolit çeşitleridir.
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