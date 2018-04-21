Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kolesterolü yükselten 5 neden

Kolesterol, sağlıklı vücut için olması gereken bir yağ çeşididir. Kolestrolün yarısından fazlası vücut tarafından üretilirken geri kalanı tüketilen besinlerle tamamlanır. Başlarda normal kabul edilen kolestrol değerleri, yanlış beslenme sonucuyla artış gösterebiliyor. İşte kolesterolü yükselten nedenler...

21 Nisan 2018 Cumartesi 02:23
Kolesterolü yükselten 5 neden

1- Beslenme şekli

Doymuş yağ bakımından zengin olan tereyağ, margarin, krema, kaymak, süt, peynir ve etlerdeki yağlar kolesterolün çıkmasını neden olur.

2- İlerleyen yaş

Kolesterol düzeyi yaş ilerledikçe kendini gösterir. Ayrıca menopozun görülme durumu kolesterolün çıkmasında etkilidir.

3- Şişmanlık

Vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi nedeniyle iyi kolesterol olarak nitelendirilen HDL düşebilir.

4- Geçirilmiş hastalıklar

Diyabet, hipotiroit, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına sahip kişilerin kolesterolü daha sık yükselir.

5- İlaçlar

Ağır akne, yüksek kan basıncı ve kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar kolesterolü artırabilir.

 

yasemim.com'un haberine göre...

 

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 02:23
  1. kolesterol
  2. Kolesterol hastalık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş'ten bomba açıklama! 'Belki de bırakabilirim'
    1. Şenol Güneş'ten bomba açıklama! 'Belki..
    2. Kuzey Kore'den tarihi karar: Son verdi
    3. Kolesterolü yükselten 5 neden
    4. Hafıza güçlendiren besinler
    5. Olaylı derbi öncesi polis arama..
    6. Pazının faydalarını biliyor muydunuz?
    7. Semih Kaya'nın forma giydiği Sparta..
    8. Kuşburnu yağının faydaları ve kullanım..
    9. Önder Özen'den çarpıcı değerlendirme!..
    10. Ve UEFA'dan açıklama! Fenerbahçe ve..
    11. Ricardo Quaresma'dan Fenerbahçe'ye..
    12. Beyaz pirinç mi esmer pirinç mi daha..
    13. Payitaht Abdülhamid nefes kesti!..
    14. Fenerbahçe'den dev adım!
    15. Mete Yarar: Suriye'de Türkiye'siz bir..
    16. 2. Abdülhamid Han nasıl tahttan..
    17. Nisan ayında kar sürprizi!
    18. Erken seçimlerde oy pusulası böyle..
    19. Komutanlıklar taşınıyor
    20. İşgalci İsrail saldırdı: 4 şehit 465..
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimler
    İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    'Göbeğini kaşıyan adam' Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    'Göbeğini kaşıyan adam' Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!