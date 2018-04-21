Kolesterolü yükselten 5 neden

1- Beslenme şekli

Doymuş yağ bakımından zengin olan tereyağ, margarin, krema, kaymak, süt, peynir ve etlerdeki yağlar kolesterolün çıkmasını neden olur.

2- İlerleyen yaş

Kolesterol düzeyi yaş ilerledikçe kendini gösterir. Ayrıca menopozun görülme durumu kolesterolün çıkmasında etkilidir.

3- Şişmanlık

Vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi nedeniyle iyi kolesterol olarak nitelendirilen HDL düşebilir.

4- Geçirilmiş hastalıklar

Diyabet, hipotiroit, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına sahip kişilerin kolesterolü daha sık yükselir.

5- İlaçlar

Ağır akne, yüksek kan basıncı ve kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar kolesterolü artırabilir.

yasemim.com'un haberine göre...