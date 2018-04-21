Kolesterolü yükselten 5 neden
Kolesterol, sağlıklı vücut için olması gereken bir yağ çeşididir. Kolestrolün yarısından fazlası vücut tarafından üretilirken geri kalanı tüketilen besinlerle tamamlanır. Başlarda normal kabul edilen kolestrol değerleri, yanlış beslenme sonucuyla artış gösterebiliyor. İşte kolesterolü yükselten nedenler...21 Nisan 2018 Cumartesi 02:23
1- Beslenme şekli
Doymuş yağ bakımından zengin olan tereyağ, margarin, krema, kaymak, süt, peynir ve etlerdeki yağlar kolesterolün çıkmasını neden olur.
2- İlerleyen yaş
Kolesterol düzeyi yaş ilerledikçe kendini gösterir. Ayrıca menopozun görülme durumu kolesterolün çıkmasında etkilidir.
3- Şişmanlık
Vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi nedeniyle iyi kolesterol olarak nitelendirilen HDL düşebilir.
4- Geçirilmiş hastalıklar
Diyabet, hipotiroit, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına sahip kişilerin kolesterolü daha sık yükselir.
5- İlaçlar
Ağır akne, yüksek kan basıncı ve kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar kolesterolü artırabilir.
yasemim.com'un haberine göre...
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