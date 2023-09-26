Kolera salgınında ölenlerin sayısı 94'e çıktı!
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında bu yıl ölenlerin sayısı 94'e yükseldi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında bu yıl ölenlerin sayısı 94'e yükseldi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 23 eyaletinde son bir ayda 201 kolera vakasının kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, ocak ayından bu yana ülkede 2 bin 860 kolera vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e çıktığı belirtildi.