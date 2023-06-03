Kolera salgını büyüyor!

Kamerun Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, ülkede son iki hafta içinde devam eden kolera salgınında 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam ölü sayısının 426’ya çıktığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, salgın Ekim 2021’de ilan edildi ve vakalarda bir düşüş döneminin ardından bu yıl Mart ayından bu yana vakalarda güçlü bir artış görüldü. WHO tarafından dün yayınlanan bir raporda, 2023 başından bu yana, 14 Afrika ülkesinde kolera vakası bildirildiği ifade edildi.