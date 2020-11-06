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Sağlık Kolera nedir? Kolera nasıl bulaşır?
Sağlık

Kolera nedir? Kolera nasıl bulaşır?

Koronavirüs salgını devam ederken Nijerya'da ortaya çıkan gizemli hastalık eylülden bu yana 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kolera ve lassa ateşiyle semptomları benzerlik gösteren hastalıkta hayatını kaybedenlerin 18-25 yaşları arasında olduğu belirtildi. Peki, kolera nedir, nasıl tedavi edilir?

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:38:00 -
Kolera nedir? Kolera nasıl bulaşır?

Kolera, Vibrio cholerae adlı bir bakterinin yiyecek ve içeceklere bulaşması sonucu yayılan bir hastalıktır. Kolera, şiddetli ishale neden olan, vücutta dehidrasyona yol açan ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkların başında yer almaktadır. Kolera genellikle bakterinin bulaşmış olduğu deniz ürünleri, yiyecekler ve içme suyu ile vücuda bulaşır.
Kolera, ülkemizde pek görülmese de diğer ülkeler için hala daha ciddi bir sorun olarak görülmektedir. 1800’lü yıllarda oldukça yaygın olan ve birçok insanın ölümüne neden olan bu hastalık, su kanallarına yapılan arıtma sistemleri sayesinde daha az görülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 1, 3 milyon ila 4 milyon vaka olduğunu bildiriyor. Kolera hastalığının en sık görüldüğü yer savaş, kıtlık, kalabalık ve temizliğin kötü olduğu yerlerdir. Genel olarak Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika'nın bazı eyaletlerinde görülmektedir. 

Kolera nasıl bulaşır?

Kolera, enfeksiyon oluşturabilecek miktardaki kolera etkeninin ağızdan alınmasıyla bulaşır. Enfeksiyon genellikle dışkı karışmış sular aracılığı ile bulaşmaktadır. Bulaşma, bu suyun doğrudan içilmesiyle ya da bulaştığı yiyeceklerin yenmesi ile gerçekleşir. Hastalık bulaşmış kişilerin kirli elleriyle temas eden yiyecekler de hastalığı bulaştırabilir. Koleranın direk temas ile (örn: tokalaşma, dokunma ya da hasta bir kişiye tedavi ederken) insandan insan geçişi gözlenmemiştir. Kuluçka süresi, birkaç saatten, beş güne kadar uzayabilir ancak genellikle 2-3 gündür. Dışkıda Kolera etkeni bulunduğu sürece bulaşıcılık devam eder. Genellikle iyileştikten sonra birkaç gün sonraya kadar dışkıda etken görülse de bazen taşıyıcılık aylarca sürebilir. Etkin antibiyotikler bulaşıcılık süresini kısaltır.

Kolera nasıl tedavi edilir?

Kolera vakalarının tedavisine hemen başlanmalıdır. Gecikmiş veya yetersiz tedavi çok kısa sürede (semptomlar başladıktan sonraki 6-8 saat içerisinde) sıvı kaybı, dolaşım yetersizliği ve ölüm ile sonuçlanabilir. En kısa zamanda hekime başvurulmalıdır.

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