'Kölelik yasası' kabul edildi, Macaristan karıştı!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sendika ve muhalefet partilerinin çağrısıyla toplanan binlerce kişi parlamentoda çarşamba günü kabul edilen yeni iş kanununu protesto etti.

Sağ milliyetçi başbakan Viktor Orban hükümetine karşı son günlerde düzenlenen bu dördüncü gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Göstericilerin "kölelik yasası” olarak tanımladıkları kanun, yılda 250 saat olan fazla mesai sınırını 400 saate çıkartıyor. Göstericiler ayrıca yeni "idari mahkemeler” kurulmasını öngören diğer bir yasayı protesto ederken resmi televizyon ve radyo kanallarından bağımsız bir yayıncılık yapmalarını istedi. Sosyalistlerden liberallere, çevrecilerden aşırı sağcılara kadar geniş bir yelpazede siyasi partilerin gösteriye çağrı yaptığı belirtiliyor.

Orban hükümetine karşı yapılan en büyük gösteri

Budapeşte'de düzenlenen gösterinin 2010 yılında iktidara gelen sağ milliyetçi başbakan Viktor Orban hükümetine karşı ülkede şimdiye kadar düzenlenen en büyük gösteri olduğu kaydediliyor. Macaristan'ın Györ, Debrecen, Szeged, Miskolc gibi birçok diğer kentinde de pazar günü gösteriler düzenlendi.

Kaynak: Deutsche Welle