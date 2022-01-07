Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkeler hangileri?

Kazakistan’ın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi. KGAÖ tarafından Kazakistan’a, Rusya tarafından yaklaşık 3 bin, 1500 Belarus, yaklaşık 300 civarında Kazakistan, 150 civarında Özbekistan ve 70 civarında Ermeni askeri olaylara müdahale etti KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.