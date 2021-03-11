Kolejen nedir? Kolejen ürünler tehlikeli mi?

Sosyal medya üzerinde büyük bir pazar oluştu. Firmalar ürünlerinin daha çok ilgi görmesi için ünlülerden, sosyal medya fenomenlerinden destek alıyor. Tanınan kişiler ise pek çok ürünün tanıtımını yapıyor. Peki, bu ürünler ne kadar güvenli?

Kolejen nedir?

Kolajen; vücutta deri, kemik, tendon, ligamentler başta olmak üzere pek çok organda bulunan bir yapısal proteindir. Vücutta en çok bulunan proteindir ve tüm vücut proteinlerinin üçte birini oluşturur. Bağ dokunun oldukça önemli bir bileşeni olan kolajen, dokuları yapıştırıcı gibi bir arada tutar. Vücutta çokça bulunan ve farklı dokularda çeşitli görevleri olan kolajen, vücut yapısının koruyan temel maddedir.

Vücuttaki kolejen nasıl korunur?

Egzersiz, kolajen yapımına destek veren en etkili yoldur. Düzenli egzersiz yapın.

Sağlıklı ve dengeli beslenerek; protein, vitamin ve mineralleri gerçek gıdalardan almaya çalışın.

Kemik suyu, yumurta, balık, fasulye gibi yiyecekler bu konuda idealdir. Kolajen üretimini artırmak ve var olanı korumak için etkili yollardan biri de bir vitamin A türevi olan retinol kullanmaktır. Retinol yanında vitamin C serumlar da antioksidan etki ile kollajen yıkımını azaltır.

Cildinizi kolajen yıkımından korumak için sigarayı bırakın, güneşten mutlaka korunun, düzenli ve yeterince uyuyun, şeker ve rafine edilmiş ürün tüketmeyin.

Kolejen ürünler tehlikeli mi?

Uzmanlar bilinçsizce kullanılan bu ürünlerin tehlikeli olduğunu belirtiyor. Piyasada kolejen ismi altında pek çok sahte ürün de bulunduğu ifade ediliyor. Bu tarz ürünleri kullanmadan hekime danışmak son derece önemli. Ürünlerinse eczanelerden temin edilmesinin çok daha sağlıklı olacağı ifade ediliyor.