"Kolaysa karar verin" dedi ve ekledi: Türkiye bu kargaşada...

Sabah Gazatesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında dış politikadaki olayların karmaşıklığına dikkat çekti.

Mehmet Barlas'ın yazısının ilgili bölümü:

Dış politikada olayları derinine inceledikçe durumun karmaşıklığı iyice açığa çıkıyor. Haberlere baktığınız zaman kimler dost kimler düşman, kimler barışçı kimler savaşçı diye bir yargıya varmanız imkânsız.

Mesela, ABD diye bir ülke var. İşi gücü vekâlet yoluyla dünyadaki ulusları ve milletleri birbirine düşman etmek. ABD'ye kalsa Türkiye bugün Yunanistan'la savaşmalı. Ya da Suriye topraklarının Türkiye sınırında asla bizimle dost milletler olmamalı.

Bir yandan da o kadar güçlü zannettiğimiz ABD'yi çok yakın zamanda Afganistan'da kaçarken gördük. Ya da işgal ettiği Vietnam'da arkasında 42 bin ABD askerini bırakarak çekilirken gördük.

Bu ABD yönetimi, "Saddam yönetiminin kitle imha silahı varmış" diye bir yalan uydurup 1.5 milyon Iraklıyı öldürürken kendileri de 10 binlerce asker kaybetti ve en ufak bir vicdan azabı çekmedi.

Sonuçta kimin dost kimin düşman olduğu veya kimin iyi kimin kötü olduğu asla anlaşılmıyor.

Çin mi süper devlet, Rusya mı yoksa Hindistan mı? Rusya mı dostumuz, ABD mi? Kolaysa karar verin. Türkiye de bu kargaşa içinde kendine "barış yolu" üretmeye çalışıyor. Ama böyle bir dünyada işi zor.