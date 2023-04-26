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Ekonomi Kolaya zam geliyor: Yeni fiyatı "Yok artık" dedirtti
Ekonomi

Kolaya zam geliyor: Yeni fiyatı "Yok artık" dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-04-26 18:47:00 -
Kolaya zam geliyor: Yeni fiyatı "Yok artık" dedirtti

Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıstan itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL’ye satılacağını duyurdu.

Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıstan itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL’ye satılacağını duyurdu.

Son zam haberi ünlü içecek firması Coca Cola’dan geldi. Firma, mayıstan itibaren fiyatlarına zam geleceğini açıkladı. Buna göre, önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.

Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı. 

 
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