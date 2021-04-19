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Yemek Tarifleri Kolay un çorbası tarifi | Un çorbası nasıl yapılıyor?
Yemek Tarifleri

Kolay un çorbası tarifi | Un çorbası nasıl yapılıyor?

Baharatlı un çorbası tarifi | İftara kısa bir zaman kala 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevah arayanlara güzel bir öneriyle geldi. Hem leziz hem de pratik un çorbası ailenizin damaklarını şenlendirecek. Peki, un çorbası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:10:00 -
Kolay un çorbası tarifi | Un çorbası nasıl yapılıyor?

İftar soflarının olmazsa olmazlarındandır çorba... Leziz ve kolay bir tarif arıyorsanız; un çorbası tarifini deneyebilirsiniz.

Un çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı un
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Kuru nane
  • Pul biber
  • Su

Un çorbası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve tereyağını alın.

Yağın içerisine unu ekleyip kavurun.

Unun kokusu çıkınca ocağın altını kısıp salçayı ve baharatları ilave edin.

Ardından iki bardak su ekleyin. Kıvam katı olursa su ekleyebilirsiniz.

Son olarak tuzu ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.

Afiyet olsun. 

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