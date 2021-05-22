Kolay talaş böreği tarifi | Tavuklu milföy talaş böreği nasıl yapılır?
Talaş böreği pratik | Pratik bir börek hazırlamak isteyenler genellikle milföy hamurunu tercih ediyor. Milföy hamuru kullanarak leziz bir talaş böreği hazırlayabilirsiniz. Peki, talaş böreği için hangi malzemeler gerekli? Tavuklu talaş böreği olur mu?
Genellikle kırmızı et ile yapılan talaş böreğini tavuk ve milföy hamuru kullanarak da hazırlayabilirsiniz. İşte, tavuklu talaş böreği tarifi
Kolay talaş böreği tarifi
Malzemeler:
- 1 paket milföy hamuru
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- Yarım kilo kuşbaşı tavuk
- 1 adet kapya biber
- Karabiber
- Pul biber
- Kimyon
- Tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Çörek otu
Tavuklu milföy talaş böreği nasıl yapılır?
Öncelikle tavukları yıkayın.
Bir tencereye sıvı yağ alıp tavuğu soteleyin.
Tavuk suyunu çekince kapya biberi doğrayıp tencereye ekleyin.
Biber yumuşayınca bezelye ve baharatları ilave edin.
Bu arada milföy hamurlarını çıkarıp yumuşamaya bırakın.
Tavuklar pişince ocağın altını kapatın.
Yumuşayan hamurların ortasına harçtan alıp, böreğe şekil verin.
Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Son olarak böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.
Talas böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun.