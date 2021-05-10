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Yemek Tarifleri Kolay şöbiyet tarifi | Hazır yufkadan şöbiyet tarifi
Yemek Tarifleri

Kolay şöbiyet tarifi | Hazır yufkadan şöbiyet tarifi

Bayram için şöbiyet hazırlamak isteyenler için hem kolay hem de leziz bir tarifle geldi. Peki, şöbiyet için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü şöbiyet tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:11:00 -
Kolay şöbiyet tarifi | Hazır yufkadan şöbiyet tarifi

Şöbiyet nasıl oluyor? Bayram için hazırlıklarına başlayan hanımlar, evde kolay şöbiyet hazırlamak için tarif aramaya başladı. Peki, kolay şöbiyet nasıl yapılır?

Kolay şöbiyet tarifi

Malzemeler:

20 adet baklavalık yufka

50 gram Antep fıstığı

200 gram tereyağı

Muhallebi için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

Hazır yufkadan şöbiyet nasıl yapılır?

Şöbiyet hazırlamaya şerbetinden başlamanız gerekiyor. Su ve şekeri ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir tencereye süt ve irmiği alın.

Muhallebi ağırlaşınca ocağı kapatın.

Muhallebinin ardından tereyağını eritin.

Baklava yufkasını tezgaha serin ve üzerine yağ sürün.

Kalan tüm yufkaları arasına yağ sürerek üst üste serin. 20.katın üzerine ise yağ sürmeyin.

Bıçak yardımıyla geniş kareler kesin.

Her bir karenin içine muhallebiden bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin..

Muhallebilerin üzerine Antep fıstığı serpin.

Ardından har kareyi üçgen şekilde kapatın. (20 kat birden bir dilim kareyi oluşturuyor)

Tüm tatlıyı tepsiye yerleştirin.

Kalan tereyağını süzgeçten geçirdikten sonra tatlının üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlınızı kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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