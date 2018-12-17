Kolay poğaça

MALZEMELER

1 çay bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1/2 paket rendelenmiş hellim peyniri

1/2 demet kıyılmış maydanoz

1 adet yumurtanın akı

1.5 su bardağı tam buğday unu

Tuz

ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurta sarısı

2-3 çorba kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin.