Kolay künefe nasıl yapılır? | Künefe tarifi
Künefe için hangi peynir kullanılır? | Lezzetiyle damakları şenlendiren künefeyi evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, künefe nasıl yapılır? | Künefe için gerekli malzemeler | Künefe yapılışı | 4 kişilik künefe tarifi
Kolay künefe tarifi | Hayat'ın meşhur lezzetlerinden olan künefe doğru bir tarifle evlerinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü künefe tarifi:
Künefe tarifi
Malzemeler:
- 300 gram tel kadayıf
- 200 gram Antakya peyniri (Antakya peyniri bulamazsanız dil peyniri)
- 150 gram tereyağı
Şerbeti için:
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Pişirmek için:
- 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
- 50 gram tereyağı
Künefe nasıl yapılır?
Tatlınızı yapmak için öncelikli olarak şerbeti hazırlamalısınız.
Şeker ve suyu tencereye alın ve ocağın altını açın.
Kıvam alan şerbete limon suyu ekleyin. 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Bir tepsinin içerisine kadayıfı alın. Elinizle kadayıfları didikleyin.
Oda sıcaklığında tereyağını kadayıfların içerisine alın ve kadayıfları açma işlemini sürdürün.
50 gram tereyağı ve pekmezi karıştırın.
Yuvarlak bir tepsinin içerisini hazırladığınız pekmezli karışımın yarısıyla yağlayın.
Tepsiye kadayıfın yarısını sıkı sıkı bastırarak yerleştirin.
Kadayıfların üzerine suyunu süzdüğünüz peyniri yerleştirin.
Kalan kadayıfı üzerine sıkı sıkı yerleştirin.
Tepsiyi ocağa alın.
Al kısım pişince tepsiyi pekmezli karışımla tekrar yağlayın ve tatlının arkasını çevirip pişirin.
Ocaktan aldığınız sıcak künefenin üzerine soğuk şerbeti gezdirin.
Tatlınızı toz antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.