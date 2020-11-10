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Kadın - Aile Kolay künefe nasıl yapılır? | Künefe tarifi
Kadın - Aile

Kolay künefe nasıl yapılır? | Künefe tarifi

Künefe için hangi peynir kullanılır? | Lezzetiyle damakları şenlendiren künefeyi evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, künefe nasıl yapılır? | Künefe için gerekli malzemeler | Künefe yapılışı | 4 kişilik künefe tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:56:00 -
Kolay künefe nasıl yapılır? | Künefe tarifi

Kolay künefe tarifi | Hayat'ın meşhur lezzetlerinden olan künefe doğru bir tarifle evlerinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü künefe tarifi:

Künefe tarifi

Malzemeler:

  • 300 gram tel kadayıf
  • 200 gram Antakya peyniri (Antakya peyniri bulamazsanız dil peyniri)
  • 150 gram tereyağı

Şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Pişirmek için:

  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
  • 50 gram tereyağı

Künefe nasıl yapılır?

Tatlınızı yapmak için öncelikli olarak şerbeti hazırlamalısınız.

Şeker ve suyu tencereye alın ve ocağın altını açın.

Kıvam alan şerbete limon suyu ekleyin. 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Bir tepsinin içerisine kadayıfı alın. Elinizle kadayıfları didikleyin.

Oda sıcaklığında tereyağını kadayıfların içerisine alın ve kadayıfları açma işlemini sürdürün.

50 gram tereyağı ve pekmezi karıştırın.

Yuvarlak bir tepsinin içerisini hazırladığınız pekmezli karışımın yarısıyla yağlayın.

Tepsiye kadayıfın yarısını sıkı sıkı bastırarak yerleştirin.

Kadayıfların üzerine suyunu süzdüğünüz peyniri yerleştirin.

Kalan kadayıfı üzerine sıkı sıkı yerleştirin.

Tepsiyi ocağa alın.

Al kısım pişince tepsiyi pekmezli karışımla tekrar yağlayın ve tatlının arkasını çevirip pişirin.

Ocaktan aldığınız sıcak künefenin üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Tatlınızı toz antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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