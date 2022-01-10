Kolay keşkül nasıl yapılır? Keşkül için hangi malzemeler gerekli?
Tam ölçülü keşkül yapımı | Pratik bir tatlı tarifi arayanlar "Ev yapımı keşkül nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, keşkül için hangi malzemeler gerekli? Tüm ölçülü keşkül
Hem leziz hem de pratik bir tatlı arayanlar; keşkül için hangi malzemelere ihtiyaç duyduklarını araştırıyor. İşte, keşkül tarifi…
Keşkül için hangi malzemeler gerekli?
Malzemeler:
- 2 litre süt
- 2,5 yemek kaşığı nişasta
- 2,5 yemek kaşığı un
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 tatlı kaşığı vanilin
- 1 çay bardağı toz badem ya da ceviz
Kolay keşkül nasıl yapılır?
Tencerenin içine yumurtayı kırın ve iyice karıştırın.
Ardından şekeri ve sütü ekleyip ocağın atını açın.
Tatlıyı karıştırmayı sürdürün.
Süt kaynamaya başlayınca nişastayı bir miktar suyla açıp tencereye yavaş yavaş ekleyin.
Toz badem ilave edip karıştırın.
Keşkül kıvam alınca kaselere bölüştürün.
Ardından tatlınızı badem ve tarçınla süsleyebilirsiniz.
2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra tatlınızı ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.