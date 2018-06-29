Kolay hazırlanan şekerpare tarifi

MALZEMELER:

125 gram oda ısısında yumuşak tereyağı

1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ

4 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri

2 yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 çimdik tuz

2,5 su bardağı un

4-5 yemek kaşığı irmik

ŞERBET İÇİN:

3,5 bardak şeker

4 bardak su

2-3 damla limon suyu

YAPILIŞI:

Her şerbetli tatlıda olduğu gibi şekerpare yaparken de ilk olarak şerbeti yapılmalıdır. Bunun için, derin bir tencerenin içine şekeri koyarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon ekleyerek soğumaya alın.

Yumurta ve pudra şekerini iyice köpürene kadar çırpın. Bu karışımın içine sıvıyağını ekleyerek bir süre daha çırpmaya devam edin.

Daha sonra içine diğer tüm katı malzemeleri ekleyerek elinizle yoğurun.

Hamur tamamen toparladığında şekil vererek fırın tepsisine dizin.

180 derecelik fırında üstleri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI:

- Şekerpare yaparken mutlaka tereyağı kullanılmalıdır. Diğer yağlarla yapılan şekerpare tereyağlı olan kadar lezzetli olmaz.

- Şekerpare hamuru hazırlanırken sıvı malzemeler çok iyi şekilde karıştırılmalıdır.

- Son olarak şekerpareler fırına konulduklarında iyice kızarmadan alınmamalı, tamamen piştiklerinden emin olduktan sonra fırından çıkarılmalıdır. Aksi takdirde şerbetle buluştuklarında hamur gibi olurlar.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.