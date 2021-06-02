Kolay el açması börek tarifi | El açması börek tam ölçülü
Kolay börek tarifi | Anne usulü, el açması böreğe kim 'hayır' diyebilir? Evinizi kokusuyla misler gibi donatacak, damaklarınızı şenlendirecek şahane bir tarif ile karşınızdayız. Peki, tam ölçülü börek nasıl yapılır? El açması börek gerekli malzemeler
Çıtır çıtır el açması bir börek hazırlamak istiyorsanız kesinlik doğru yerdesiniz. İşte, denenmiş el açması börek tarifi
Kolay el açması börek tarifi
Malzemeler:
- 5 su bardağı un
- 2 su bardağı süt
- 2 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 500 gram beyaz peynir (Kıyma, patates, ıspanak ya da lor peyniri kullanabilirsiniz.)
- Maydanoz
El açması börek nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içene süt, yumurta ve tuzu alıp çırpın.
Ardından 5 su bardağı unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.
Hamuru iyice yoğurun ve 10 eşit bezeye bölün.
Hamurun kolay şekil alabilmesi için 15-20 dakika dinlendirin.
Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın.
Açtığınız hamurun üzerine sıvı yağ sürün ve bir diğer hamuru açtıktan sonra üzerine serin.
10 kat hamuru aralarına yağ sürerek üst üste dizin.
Ardından hamurların üzerini streç film ile örtüp yarım saat dinlendirin.
Yarım saatin sonunda her bir parçayı incecik açın.
Açtığınız yufkanın içene iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.
Sardığınız ruloları tepsiye dizin.
Yuvarlık bir tepsi kullanacaksanız ruloları iç içe dizerek hoş bir şekil verebilirsiniz.
Böreğin üzerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.
Ardından böreği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.