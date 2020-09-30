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Kadın - Aile Kolay çiğ börek tarifi
Kadın - Aile

Kolay çiğ börek tarifi

Yağ çekmeyen çibörek tarifi | Hem kahvaltılara hem akşam yemeklerine kısacağı her öğüne yakışan çiğ böreği zahmetsizce hazırlamanız mümkün. Peki, çi börek nasıl yapılır? | Çiğ börek tarifi | Basit çiğ börek tarifi | Balon gibi kabaran çiğ börek tarifi | Yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır? | Çiğ börek püf noktası...

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:11:00 -
Kolay çiğ börek tarifi

Balon gibi kabaran çi börek | Kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harzı ile damakları şenlendiren çiğ böreği biraz malzemen, bolca emekle evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, çi börek nasıl yapılır?

Kolay çiğ börek tarifi

Malzemeler:

İç harcı için:

  • 1 adet soğan
  • 300 gram kıyma
  • Tuz
  • Karabiber
  • Çeyrek su bardağı su

Hamur için:

  • 3 su bardağı un
  • 2 tatlı kaşığı sirke
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • Sıvıyağ

Çiğ börek nasıl yapılır?

Çiğ börek yapmak için öncelikle kıymalı harcı hazırlamalısınız.

Kıyma, rendelenmiş soğan, baharat ve suyu yoğurun. Harcın ıslak olması gerekiyor.

Sonrasında derin bir yoğurma kabının içerisine hamur malzemelerini alıp güzelce yoğurun.

Hamuru bezelere bölün.

Unladığınız tezgahta hamurları merdane ile açın.

Pasta tabağı boyutunda açtığınız yufkaların içerisine harçtan ekleyip, yarım ay gibi kapatın.

Kapattığınız hamurun kenarlarını bir çay tabağı ile düzleştirin.

Kızdırdığınız yağda börekleri kızartın.

Afiyet olsun.

 

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