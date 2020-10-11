Beslenme çantası için poğaça tarifi | Poğaça sevmeyen yoktur. Güzel hazırlanmış bir poğaça hem damakları hem de mideleri şenlendirir. Bolca yağ içeren poğaçalar mide yanmalarına yol açar. Bu sebeple doğru tarifi bulmak çok önemli. İşte, tüm poğaça tariflerini rafa kaldırmanızı sağlayacak leziz poğaça tarifi…

Cevizli poğaça tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta (1 sarı üzeri için)

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı eritilmiş yağ

1 su bardağı süt

2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Lor peyniri

1 su bardağı çekilmiş ceviz

4-4,5 su bardağı un

Kolay cevizli poğaça nasıl yapılır?

Leziz bir poğaça hazırlamaya hazır mısınız?

Derin bir yoğurma kabının içerisine 3 su bardağı unu, tuz ve kabartma tozunu alın.

Unun ortasını açın bir tam yumurta ve bir yumurtanın akını ekleyin.

Sıvı ve tereyağı azar azar ekleyin ve yoğurun.

Son olarak sütü ve cevizi ekleyin.

Unu ise azar azar ekleyin.

Kulam memesi kıvamında bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurdan parçalar kopartın ve ortasına lor peyniri koyun.

Poğaçaları yağlı kağıt serili fırına dizin.

Yumurta sarısını poğaçalara sürün.

Poğaçaları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.