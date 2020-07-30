Kolay börek nasıl yapılır? | Hazır yufkadan kolay börek tarifi

Çıtır börek tarifi | Bayram ikramı denildiği zaman akla öncelikle baklava sonrasında ise börek gelir. Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi isteniyor. Bu sebeple eski bayramlar gibi kalabalık sofraların kurulması güç gibi. Bu sebeple hanımlar hem lezzetli hem de zahmetli olmayan çekirdek aile için kafi olacak tarifler araştırıyor. Birçok kişi “Kolay börek nasıl yapılır?” , “En kolay çıtır börek” , “Çıtır çıtır börek tarifi” , “Bayram için kolay börek” konularını araştırıyor.