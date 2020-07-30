Kolay börek nasıl yapılır? | Hazır yufkadan kolay börek tarifi
Çıtır börek tarifi | Bayram ikramı denildiği zaman akla öncelikle baklava sonrasında ise börek gelir. Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi isteniyor. Bu sebeple eski bayramlar gibi kalabalık sofraların kurulması güç gibi. Bu sebeple hanımlar hem lezzetli hem de zahmetli olmayan çekirdek aile için kafi olacak tarifler araştırıyor. Birçok kişi “Kolay börek nasıl yapılır?” , “En kolay çıtır börek” , “Çıtır çıtır börek tarifi” , “Bayram için kolay börek” konularını araştırıyor.
Bayramda lezzetli ve kolay börek tarifi arayanların ilk tercihi arasında çıtır börek geliyor. Hazır yufka ile hazırlayacağınız bu börek damakları şenlendirecek türden.
Hazır yufkadan kolay börek tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yufka
- 1 çay bardağından 2 parmak eksik un
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
İç malzeme:
- Peynir
- Maydanoz
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Çörek otu
Kolay börek nasıl yapılır?
Bayram sofrası için hazırlayacağınız börek için kolları sıvayıp mutfağa gittiğinizde ilk iş olarak iç harcı hazırlayın.
Ardından tereyağını tavada eritin ve sıvıyağ ile karıştırın.
Yağı bir kaseye alın.
Yufkayı tezgaha açın ve içerisine un serpin.
Ardından yufkayı ortadan ikiye katlayın.
Katladığınız yufkanın üzerine önce yağ sürün ardından un serpin.
Peynirli harcı yufkanın geniş kısmına alın ve rulo halinde sarın.
Sardığınız yufkayı 3-4 parçaya bölün ve tepsiye alın.
Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.
Aynı işlemi ikinci yufkaya da yapın.
Tepsiyi 180 derecelik fırına sürün.
Çıtır börekleriniz 20 dakika içerisinde pişmiş olacaktır.
Afiyet olsun.